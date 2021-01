Incarico a Fico? Improbabile | ma Draghi o Cartabia… Parla Giannuli

Leggi su formiche

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il Movimento 5 Stelle rischia la scissione? “Non è detto, gli scenari in campo sono due”, sostiene Aldo, politologo, grande conoscitore del Movimento dalle sue origini che, spiega a Formiche.net, è in crisi non da ieri. Non stupisce, sostiene il ricercatore in Storia contemporanea all’Università degli Studi di Milano, che le parole con cui Vito Crimi ha aperto al dialogo con Italia Viva abbiamo fatto saltare sulla sedia molti ortodossi di M5S come Alessandro Di Battista, ma non è detto che si arrivi a una vera e propria scissione. Professore, ci sarà una scissione nel Movimento? Non è detto, sono due gli scenari possibili. Intanto molto dipende se si fa il Conte ter oppure no, perché il Conte ter è il punto d’equilibrio su cui resta insieme la maggioranza e il gruppomentare. Attenzione che anche nella maggioranza ci sono delle linee di ...