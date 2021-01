Il Milan vince 2-1 a Bologna grazie ad altri due rigori

(Di sabato 30 gennaio 2021) . Ilresta in testa alla classifica. La squadra di Pioli ha battuto 2-1 ilfuori casa. Decisivi due, siamo a quota 14. Il primo Ibrahimovic lo ha sbagliato, ma Rebic ha segnato su respinta. Il secondo lo ha calciato e realizzato Kessie. Il secondo era netto, il primo non tanto. Nel finale, gol di Poli per il. I rossoneri hanno tremato ma hanno portato a casa il risultato.in testa alla classifica con 46 punti, l’Inter a 41. L'articolo ilNapolista.

Il direttore tecnico del Milan torna sulla lite di Coppa Italia: "Brutto episodio, ma il razzismo non c'entra nulla"