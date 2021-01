GF Vip 5, puntata 29-01-2021: Walter Zenga fa discutere, Pierpaolo in finale (Di sabato 30 gennaio 2021) La trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 5 è cominciata all’insegna di un attesissimo confronto tra padre e figlio: da un parte c’era infatti Walter Zenga, storico portiere dell’Inter e della Nazionale italiana, dall’altra suo figlio Andrea, che non lo vedeva da oltre un anno e che lo ha sempre accusato di essere un padre assente. Subito dopo è stata la volta di uno scontro “al vertice”, quello tra Maria Teresa Ruta e Alba Parietti. Per finire, è stato decretato il primo finalista uomo di questo GF Vip e nella Casa è entrata Alda D’Eusanio. L’incontro gelido tra Andrea Zenga e papà Walter La 35esima puntata del GF Vip 5, quella di lunedì 29 gennaio 2021, è cominciata con Andrea Zenga che nel giardino della Casa all’improvviso si è trovato ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 gennaio 2021) La trentacinquesimadel Grande Fratello Vip 5 è cominciata all’insegna di un attesissimo confronto tra padre e figlio: da un parte c’era infatti, storico portiere dell’Inter e della Nazionale italiana, dall’altra suo figlio Andrea, che non lo vedeva da oltre un anno e che lo ha sempre accusato di essere un padre assente. Subito dopo è stata la volta di uno scontro “al vertice”, quello tra Maria Teresa Ruta e Alba Parietti. Per finire, è stato decretato il primo finalista uomo di questo GF Vip e nella Casa è entrata Alda D’Eusanio. L’incontro gelido tra Andreae papàLa 35esimadel GF Vip 5, quella di lunedì 29 gennaio, è cominciata con Andreache nel giardino della Casa all’improvviso si è trovato ...

