Elisabetta Gregoraci "operata d'urgenza dopo il Grande Fratello Vip" (Di sabato 30 gennaio 2021) Una Grande paura, quella che ha provato Elisabetta Gregoraci. Non si aspettava quello che è accaduto non appena è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Oggi sabato 30 gennaio ospite di Verissimo, la ex moglie di Flavio Briatore racconta di essere andata dal ginecologo e di aver scoperto un piccolo polipo nell'utero. Il medico le ha detto che l'operazione andava fatta subito, il giorno dopo. Elisabetta, che a Silvia Toffanin ha raccontato questa esperienza non senza emozione, ha perso la madre a causa di un tumore e non è riuscita a superare il dolore. Ecco perché, ha ricordato, "voglio dire che la prevenzione è importante. Ora sto bene". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

