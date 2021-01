Consultazioni, Fornaro (Leu): 'Ripartire con Conte, non si pongano veti' (Di sabato 30 gennaio 2021) 'Abbiamo ribadito in pieno il leale sostegno per una ripartenza con un governo presieduto da Giuseppe Conte. Non abbiamo posto veti ma chiediamo che anche le altre forze politiche si comportino di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 gennaio 2021) 'Abbiamo ribadito in pieno il leale sostegno per una ripartenza con un governo presieduto da Giuseppe. Non abbiamo postoma chiediamo che anche le altre forze politiche si comportino di ...

Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Leu, Federico Fornaro, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. 'In una coalizione si sta con lealtà', ha aggiunto.

Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali, Federico Fornaro, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. "In una coalizione si sta con lealtà e con una ...

"Abbiamo ribadito in pieno il leale sostegno per una ripartenza con un governo presieduto da Giuseppe Conte. Non abbiamo posto veti ma chiediamo che anche le altre forze politiche si comportino di con ...

Consultazioni Fico. M5s, Pd e Leu per Conte premier. Iv: prima i contenuti

Hanno preso il via le consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico, incaricato dal Capo dello Stato di 'esplorare' le forze della maggioranza che sosteneva il governo Conte II per verificar ...

