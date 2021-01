Cerano | in pieno pomeriggio ladri smontano la porta blindata ed entrano in un appartamento

(Di sabato 30 gennaio 2021)in azione a. In, tra le 17.30 e le 19, alcunisi sono introdotti in un'abitazione di via IV Novembre smontando il pannello dellae riuscendo ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Cerano pieno

NovaraToday

Il limite di velocità - 70 km/h - non è da tratto urbano ma nemmeno rappresenta inla potenzialità della strada, nata appunto per essere un'alternativa all'autostrada. In molti protestano già ...Anche il suo 'porto' (i Murazzi) è diventato un regno di drogatidi erbacce e fango da quando un potente (vorrei tanto sapere chi) ne fece scacciare la movida che lo teneva pulito e animato. ...CERANO NO – Il mondo delle notti sensuali messo a dura prova dal periodo Covid non perde il buonumore e la speranza di ritornare a pieno regime ! La protagonista della rubrica Ticino Hot questa sera ...Il trasporto sul fiume era uno dei fiori all'occhiello per i mezzi pubblici cittadini, ma ora versa in condizioni pessime, tra abbandono e sporcizia ...