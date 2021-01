Calciomercato Juventus, deadline 2022 (Di sabato 30 gennaio 2021) Chiellini, Khedira, Buffon, Dybala, Ronaldo, Bernardeschi, Douglas Costa, Cuadrado, De Sciglio, Perin, non è la formazione che Pirlo vorrà schierare contro la Sampdora anche perché ci sarebbero problemi di ruoli e di equilibrio, bensì è l’elenco dei giocatori bianconeri con il contratto in scadenza nel 2021/2022 e per i quali la società dovrà prendere delle decisioni radicali. LEGGI ANCHE: Sampdoria-Juventus, i convocati di Andrea Pirlo: due gli indisponibili La scorsa estate con la chiusura della sessione di Calciomercato alcuni “problemi” sono stati solamente rimandati di un anno. Le risoluzioni contrattuali di Matuidi e Higuain hanno leggermente alleggerito il monte ingaggi, che continua comunque a rimanere molto elevato ( intorno ai 122 ml) . Khedira, il cui contratto scade a giugno di quest’anno, dovrebbe essere il prossimo ad ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Chiellini, Khedira, Buffon, Dybala, Ronaldo, Bernardeschi, Douglas Costa, Cuadrado, De Sciglio, Perin, non è la formazione che Pirlo vorrà schierare contro la Sampdora anche perché ci sarebbero problemi di ruoli e di equilibrio, bensì è l’elenco dei giocatori bianconeri con il contratto in scadenza nel 2021/e per i quali la società dovrà prendere delle decisioni radicali. LEGGI ANCHE: Sampdoria-, i convocati di Andrea Pirlo: due gli indisponibili La scorsa estate con la chiusura della sessione dialcuni “problemi” sono stati solamente rimandati di un anno. Le risoluzioni contrattuali di Matuidi e Higuain hanno leggermente alleggerito il monte ingaggi, che continua comunque a rimanere molto elevato ( intorno ai 122 ml) . Khedira, il cui contratto scade a giugno di quest’anno, dovrebbe essere il prossimo ad ...

