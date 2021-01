Alla Fiorentina non basta Ribery: i viola in 9 pareggiano 1 - 1 contro il Torino (Di sabato 30 gennaio 2021) Un urlo strozzato in gola dAlla rete a una manciata di minuti dAlla fine realizzata da Belotti. Finisce 1 - 1 tra Torino e Fiorentina all'Olimpico per i viola due espulsioni, un vantaggio trovato ... Leggi su globalist (Di sabato 30 gennaio 2021) Un urlo strozzato in gola drete a una manciata di minuti dfine realizzata da Belotti. Finisce 1 - 1 traall'Olimpico per idue espulsioni, un vantaggio trovato ...

FBiasin : #Cutrone, rientrato al #Wolverhampton dal prestito alla #Fiorentina, va in prestito al #Valencia. Non riuscirà a f… - sscnapoli : ?? | Malcuit alla @acffiorentina con la formula del prestito ?? - acffiorentina : 'Spero di segnare tanti gol e di vincere titoli alla Fiorentina' Le prime parole di Kokorin appena arrivato in It… - DimpeIl : @Danireport Ma che razza è, non sarà mica la razza fiorentina che rompe le scatole dalla sera alla mattina. - GaudericoPrimo : Ma Cairo che cazzo vuole? In 9 contro 11 la sua squadra ha a malapena pareggiato. Rosicherà perché Ribery gli ha… -