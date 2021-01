Uomini e donne oggi, 29 gennaio: Roberta e Riccardo, nuove discussioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Con la puntata di oggi (29 gennaio) si è conclusa non solo la settimana di Uomini e donne, ma anche gennaio; scopriamo insieme cosa è successo con la continuazione della registrazione del 19. Si inizia da Riccardo Guarnieri, il quale vuole avere delle risposte da parte di Roberta Di Padua. A quanto pare tra i due c’è stata una frattura perché non sono riusciti a trovare un punto di incontro, legato ai dubbi della donna sul rapporto tra il Guarnieri ed Ida Platano. Tra l’altro inizialmente avevano deciso di dormire nella stessa stanza d’albergo ma, dopo una discussione, lei ha preferito cambiare camera e dormire da sola. Il mattino dopo Roberta era andata da Riccardo con tutte le intenzioni di chiarire, ma lui ha continuato a ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 29 gennaio 2021) Con la puntata di(29) si è conclusa non solo la settimana di, ma anche; scopriamo insieme cosa è successo con la continuazione della registrazione del 19. Si inizia daGuarnieri, il quale vuole avere delle risposte da parte diDi Padua. A quanto pare tra i due c’è stata una frattura perché non sono riusciti a trovare un punto di incontro, legato ai dubbi della donna sul rapporto tra il Guarnieri ed Ida Platano. Tra l’altro inizialmente avevano deciso di dormire nella stessa stanza d’albergo ma, dopo una discussione, lei ha preferito cambiare camera e dormire da sola. Il mattino dopoera andata dacon tutte le intenzioni di chiarire, ma lui ha continuato a ...

