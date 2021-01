Uomini e Donne, la sorella di Riccardo parla di Ida Platano e Roberta Di Padua (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo la furibonda lite in studio tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Uomini e Donne Magazine ha intervistato Anna, la sorella del cavaliere tarantino. Che a sorpresa non ha parlato affatto male dell’ex cognata, anzi. E neanche sull’attuale fiamma del fratello, Roberta Di Padua, ha avuto da ridire. Innanzi tutto, però, ha ammesso che non avrebbe mai creduto che Riccardo potesse mettersi a nudo come fatto con la dama, visto che è molto riservato di carattere. “Ho apprezzato il suo volersi svelare e anche la sincerità nel dimostrare quello che provava per Ida, pur non avendo mai vissuto un amore così forte” ha spiegato. E quando le è stato chiesto cosa ne pensasse di Ida Platano e di Roberta Di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo la furibonda lite in studio traGuarnieri e IdaMagazine ha intervistato Anna, ladel cavaliere tarantino. Che a sorpresa non hato affatto male dell’ex cognata, anzi. E neanche sull’attuale fiamma del fratello,Di, ha avuto da ridire. Innanzi tutto, però, ha ammesso che non avrebbe mai creduto chepotesse mettersi a nudo come fatto con la dama, visto che è molto riservato di carattere. “Ho apprezzato il suo volersi svelare e anche la sincerità nel dimostrare quello che provava per Ida, pur non avendo mai vissuto un amore così forte” ha spiegato. E quando le è stato chiesto cosa ne pensasse di Idae diDi ...

