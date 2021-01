Ultime Notizie Roma del 29-01-2021 ore 10:10 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nel terzo e ultimo giorno delle consultazioni di Mattarella per la formazione di un nuovo governo nel pomeriggio saliranno al Quirinale prima il centro-destra con lega Fratelli d’Italia Forza Italia e poi il MoVimento 5 Stelle Renzi ieri ha aperto esplorativo ma una personalità diversa da Conte ha affermato invece da Foggia il premier uscente con te questa mattina sarà l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione insieme a Mattarella ai presidenti delle camere previsto oggi l’autorizzazione delle malvaccino astrazeneca intanto contro i ritardi dell’azienda l’Unione Europea minaccia il blocco dell’export nella mappa del contagio europeo restano rosso scuro Alto Adige Friuli Venezia Giulia attesi nelle prossime ore i verdetti di istituto superiore sanità e comitato tecnico ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nel terzo e ultimo giorno delle consultazioni di Mattarella per la formazione di un nuovo governo nel pomeriggio saliranno al Quirinale prima il centro-destra con lega Fratelli d’Italia Forza Italia e poi il MoVimento 5 Stelle Renzi ieri ha aperto esplorativo ma una personalità diversa da Conte ha affermato invece da Foggia il premier uscente con te questa mattina sarà l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione insieme a Mattarella ai presidenti delle camere previsto oggi l’autorizzazione delle malvaccino astrazeneca intanto contro i ritardi dell’azienda l’Unione Europea minaccia il blocco dell’export nella mappa del contagio europeo restano rosso scuro Alto Adige Friuli Venezia Giulia attesi nelle prossime ore i verdetti di istituto superiore sanità e comitato tecnico ...

