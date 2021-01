Traffico Roma del 29-01-2021 ore 09:30 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione sta calando di intensità Traffico sulla rete viaria cittadina ancora code però sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone abbiamo rallentamenti anche sulla Flaminia dall’albero di Tor di Quinto Per quanto riguarda il raccordo anulare da segnalare un incidente in carreggiata esterna Attenzione ci sono code tra la Prenestina il bivio per la Roma L’Aquila restano cose sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in tangenziale coda all’altezza della Salaria sulla stessa Salaria incolonnamenti per lavori tra via Cortona via dei Prati Fiscali in direzione del centro proseguono i lavori sul viadotto della Magliana tratto della Roma Fiumicino un’arteria lo ricordiamo è chiusa tra le Tre Fontane via della Magliana ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sta calando di intensitàsulla rete viaria cittadina ancora code però sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone abbiamo rallentamenti anche sulla Flaminia dall’albero di Tor di Quinto Per quanto riguarda il raccordo anulare da segnalare un incidente in carreggiata esterna Attenzione ci sono code tra la Prenestina il bivio per laL’Aquila restano cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in tangenziale coda all’altezza della Salaria sulla stessa Salaria incolonnamenti per lavori tra via Cortona via dei Prati Fiscali in direzione del centro proseguono i lavori sul viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino un’arteria lo ricordiamo è chiusa tra le Tre Fontane via della Magliana ...

haiyendang : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Via Cristoforo Colombo - Traffico rallentato causa #incidente nel tratto compreso tra Via di Acilia e Via di Ma… - PLRomaCapitale : #Roma - Via Cristoforo Colombo - Traffico rallentato causa #incidente nel tratto compreso tra Via di Acilia e Via d… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-01-2021 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TIRegionale : #FL6 #Cassino #RomaTermini circolazione ferroviaria in direzione #Roma in graduale miglioramento dopo guasto agli… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-01-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews I lockdown non frenano lo smog: Torino maglia nera anche nel 2020, Venezia fa un balzo al secondo posto

Nella classifica di Legambiente delle città che hanno sforato i limiti di Pm10, Venezia passa dal quinto al secondo posto. Padova da settima a terza, Milano scende al sesto (2°). Trentacinque capoluog ...

Scoperto a Bracciano traffico di gasolio di contrabbando. La miscela ‘alterata’ destinata ai benzinai di Roma

Un traffico di prodotti energetici di contrabbando è stato scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che hanno sequestrato un deposito, 8 autocisterne e oltre 150.000 litri di gasolio di ...

Nella classifica di Legambiente delle città che hanno sforato i limiti di Pm10, Venezia passa dal quinto al secondo posto. Padova da settima a terza, Milano scende al sesto (2°). Trentacinque capoluog ...Un traffico di prodotti energetici di contrabbando è stato scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che hanno sequestrato un deposito, 8 autocisterne e oltre 150.000 litri di gasolio di ...