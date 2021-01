Termini, donna avvicinata e derubata: arrestate due donne (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – Hanno avvicinato alle spalle una donna in attesa della metro sulla banchina alla fermata Termini e l’hanno derubata del portafoglio. In manette, arrestate dai Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini, sono finite due nomadi, di 19 e 20 anni, entrambe gia’ note alle forze dell’ordine, accusate di furto aggravato in concorso. La vittima, una 30enne originaria di Potenza e domiciliata a Roma, non si e’ accorta di nulla e solo l’intervento dei Carabinieri le ha permesso di ritornare in possesso della refurtiva. Le ladre sono infatti state notate dai Carabinieri mentre si aggiravano con fare sospetto prima di localizzare la vittima ed entrare in azione. Prontamente bloccate, le arrestate sono state poi portate in caserma e trattenute nelle camere di sicurezza, in attesa del rito ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – Hanno avvicinato alle spalle unain attesa della metro sulla banchina alla fermatae l’hannodel portafoglio. In manette,dai Carabinieri del Nucleo Roma Scalo, sono finite due nomadi, di 19 e 20 anni, entrambe gia’ note alle forze dell’ordine, accusate di furto aggravato in concorso. La vittima, una 30enne originaria di Potenza e domiciliata a Roma, non si e’ accorta di nulla e solo l’intervento dei Carabinieri le ha permesso di ritornare in possesso della refurtiva. Le ladre sono infatti state notate dai Carabinieri mentre si aggiravano con fare sospetto prima di localizzare la vittima ed entrare in azione. Prontamente bloccate, lesono state poi portate in caserma e trattenute nelle camere di sicurezza, in attesa del rito ...

