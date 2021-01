Serie D | pronostici 14° giornata 17° gironi A e C

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Altro weekend altradi campionato che va in scena inD; siamo giunti alla 14° (17° per iA e C). Vediamo insieme tutti iD:partiteA-B-C-D-E GIRONE A Gozzano – Imperia 1Arconatese – Fossano 1Borgosesia – Pont Donnaz Hone Arnad E. 2Bra – Città Di Varese 1Castellanzese – Caronnese XHSL Derthona – Chieri XLavagnese – Folgore Caratese 1Legnano – Vado 1Saluzzo – Sestri Levante 2 Sanremese – Casale 1 GIRONE B Breno – Brusaporto 2Crema – Virtus Ciserano Bergamo 1NibionnOggiono – Sona 1Seregno – Villa Valle 1Caravaggio – Sporting Franciacorta 2Ponte San Pietro – Fanfulla 2Real Calepina – Desenzano Calvina 2Tritium – Casatese 2Vis Nova Giussano – Scanzorosciate 1 GIRONE C Ambrosiana – Cjarlins ...