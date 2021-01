Sci alpino, startlist superG femminile Garmisch. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Doveva essere giorno di discesa, invece i repentini e ripetuti cambiamenti di Programmazione degli ultimi giorni hanno fatto in modo che la prima gara del fine settimana a Garmisch si trasformasse in un primo superG di due, con il secondo in scena domenica. L’Italia schiera otto sue portacolori al via, tra cui tutte le più quotate del suo lotto, da Francesca Marsaglia a Federica Brignone, ancora a Marta Bassino e soprattutto a Sofia Goggia. C’è anche tutto il gotha del resto: dalla francese Tessa Worley alla catena ceca e slovacca Ester Ledecka-Petra Vhlova, ma troviamo pure Lara Gut con il 9. Un parterre de roi, quello di Garmisch, che è pronto a danzare per un appuntamento di indubbio fascino, che questa volta sarà anche doppio. Il superG di Garmisch-Partenkirchen si terrà domani ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Doveva essere giorno di discesa, invece i repentini e ripetuti cambiamenti dizione degli ultimi giorni hanno fatto in modo che la prima gara del fine settimana asi trasformasse in un primodi due, con il secondo in scena domenica. L’Italia schiera otto sue portacolori al via, tra cui tutte le più quotate del suo lotto, da Francesca Marsaglia a Federica Brignone, ancora a Marta Bassino e soprattutto a Sofia Goggia. C’è anche tutto il gotha del resto: dalla francese Tessa Worley alla catena ceca e slovacca Ester Ledecka-Petra Vhlova, ma troviamo pure Lara Gut con il 9. Un parterre de roi, quello di, che è pronto a danzare per un appuntamento di indubbio fascino, che questa volta sarà anche doppio. Ildi-Partenkirchen si terrà domani ...

_Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - Venice_Carnival : Il Carnevale di Venezia tra gli ospiti di #Cortina2021 La Cerimonia di Apertura dei Mondiali di Sci Alpino, che si… - Coninews : SPETTACOLO TRICOLORE! ?????? Sofia #Goggia trionfa anche nella seconda discesa di Crans Montana! La festa azzurra è… - CorriereAlpi : E' iniziato il conto alla rovescia finale in vista dei campionati mondiali di sci alpino, in programma dal 7 al 21… - tribuna_treviso : E' iniziato il conto alla rovescia finale in vista dei campionati mondiali di sci alpino, in programma dal 7 al 21… -