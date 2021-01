Sanità in tilt a Vibo, per un 'holter' bisogna aspettare fino al 2025 (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'incredibile storia è stata raccontata nei giorni scorsi alla Gazzetta del Sud da una donna A. L. E' solo questione di umanità del suo medico curante se la donna riesce ad effettuare l'esame in ... Leggi su zoom24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'incredibile storia è stata raccontata nei giorni scorsi alla Gazzetta del Sud da una donna A. L. E' solo questione di umanità del suo medico curante se la donna riesce ad effettuare l'esame in ...

MarcelloLyotard : @amaryllide1 @Mainaxcs Se tagli la sanità all'osso ogni imprevisto ti manda in tilt, ed è esattamente quello che è… - vanessaseffer : @cislmedicilazio Se la ricetta elettronica va in tilt @RegioneLazio #Salute #sanita - osvaldocorsaro : @SOSMedItalia Non riesco a capire : siamo in pandemia abbino già avuto più di 80.000 morti , l’economia è in ginocc… - lucia_pal : @Kaveio1 Capisco che non vogliano essere fermati perché il lavoro è tutto. Ma poi se la sanità va in tilt non scass… - iISud24 : Napoli, @val_ciarambino (M5S): «Ospedale del Mare in tilt e Cardarelli saturo, così impossibile governare terza ond… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità tilt Coronavirus, mille miliardi di bit al secondo: boom di connessioni, la rete sotto pressione Corriere della Sera