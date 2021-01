Sampdoria | Yoshida | «Gioco a calcio per Holly e Benji Con la Juve serve Goku»

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Mayasi racconta: ecco le parole del difensore giapponese verso la gara contro lantus in campionato. Le sue parole Mayasi racconta ai microfoni di Sky Sport: ecco le parole del difensore giapponese della– «Mi sono innamorato delleggendo i fumetti di Capitan Tsubasa, ovvero. In Giappone tutti volevano fare il centrocampista o l’attaccante, nessuno il difensore, era un problema».NTUS – «Contro laservirà una partita da supereroi? Il mio preferito èdi Dragon Ball. Sappiamo che sono una grande squadra, sarà difficile per noi ma vogliamo fare 40 punti il prima possibile». LEGGI LE DICHIARAZIONI SU SAMPNEWS24 Leggi su ...

Mayasi racconta: ecco le parole del difensore giapponese verso la gara contro la Juventus in campionato. Le sue parole- Juventus, le probabili formazioni Queste le probabili formazioni di- Juventus:(4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski,, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien ...Ne ha parlato Alessio Tacchinardi, ex bianconero, ai microfoni di Tmw Radio. LEGGI ANCHE – Sampdoria, Yoshida: «Contro la Juventus serve Goku. Sarà difficile» «Le insidie per la Juventus sono Ranieri ...Maya Yoshida si racconta: ecco le parole del difensore giapponese verso la gara contro la Juventus in campionato. Le sue parole ...