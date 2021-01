Roma, finalmente El Shaarawy: visite mediche per l’attaccante (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ora di Stephan El Shaarawy è finalmente scattata, sembrava non volesse arrivare mai. Il Faraone sta per spezzare la maledizione che negli ultimi mesi gli ha impedito di tornare alla Roma. Dopo giorni di quarantena dovuti alla positività al Covid l’attaccante si è presentato questa mattina alla clinica Villa Stuart per effettuare le visite mediche prima della firma sul contratto. Allontanata quindi l’ipotesi di rivivere quanto accaduto in estate, quando il trasferimento di El Shaarawy in giallorosso sembrava cosa fatta. Saltò tutto all’ultimo, ma nonostante questo l’attaccante non ha mai perso la speranza di poter riabbracciare la Capitale. La caparbietà del Faraone ha pagato, anche se il tampone positivo dopo il suo arrivo a Roma ha ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ora di Stephan Elscattata, sembrava non volesse arrivare mai. Il Faraone sta per spezzare la maledizione che negli ultimi mesi gli ha impedito di tornare alla. Dopo giorni di quarantena dovuti alla positività al Covidsi è presentato questa mattina alla clinica Villa Stuart per effettuare leprima della firma sul contratto. Allontanata quindi l’ipotesi di rivivere quanto accaduto in estate, quando il trasferimento di Elin giallorosso sembrava cosa fatta. Saltò tutto all’ultimo, ma nonostante questonon ha mai perso la speranza di poter riabbracciare la Capitale. La caparbietà del Faraone ha pagato, anche se il tampone positivo dopo il suo arrivo aha ...

