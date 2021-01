Milan, Calhanoglu è tornato dopo il Covid-19: “I. Am. Back” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Hakan Calhanoglu festeggia sui suoi profili social il ritorno in campo, appena in tempo per aiutare il Milan nella sfida al Bologna di domani. Il turco era out da due settimane per il Covid, ma tramite Instagram ha reso noto che il contagio è ormai alle spalle: “I. Am. Back”. Ecco il post: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan C?alhanoglu (@hakanCalhanoglu) Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Hakanfesteggia sui suoi profili social il ritorno in campo, appena in tempo per aiutare ilnella sfida al Bologna di domani. Il turco era out da due settimane per il, ma tramite Instagram ha reso noto che il contagio è ormai alle spalle: “I. Am.”. Ecco il post: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan C?alhanoglu (@hakan) Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

