“Il suo corpo devastato” Omicidio Roberta Siragusa | riesaminate le immagini del cadavere | “Lasciano sgomenti”

Caccamo, custodia cautelare per Pietro Morreale, accusato di aver posto fine alla vita di Roberta Siragusa. Le indagini sulla morte della 17enne proseguono e per il giudice il giovane accusato di aver ucciso la ragazza potrebbe commettere altri crimini. Nel frattempo il gip riesamina le immagini del corpo della vittima: "Le immagini Lasciano sgomenti. Il corpo è devastato". Si continua a scavare senza sosta nella vita di Pietro Morreale, raccogliendo quante più testimonianze possibili. La voce è di chi conosce il ragazzo, ma anche chi ha avuto modo di assistere alle liti frequenti tra i due fidanzatini di Caccamo. Nel frattempo il gip non ha ravvisato il pericolo di fuga per il giovane ma l'inquinamento delle prove.

