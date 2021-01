Giulia De Lellis svela in che rapporti è con Iannone e parla della rottura con Damante: “Nuove corna? No, è complicato” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giulia De Lellis ogni tanto chiacchiera con le sue temutissime ‘Bimbe’ e risponde volentieri alle loro domande. Ieri sera l’influencer (che reciterà in un film di Fabio Volo) ha svelato in che rapporti è con Andrea Iannone ed ha anche smentito i rumor che parlavano di nuovi tradimenti subiti nella sua storia 2.0 con Andrea Damante. “No, non avevo già iniziato a sentire Carlo mentre ero in vacanza con Damante. Ironizzo su tante cose, ma questo no. Comunque quando sono fidanzata e innamorata io amo solo il mio fidanzato. Posso fare apprezzamenti. Se vedo un bel ragazzo lo dico, ma finisce lì. Sono una persona molto seria e certe cose non le faccio. Oddio ho detto questa cosa? Allora mi sono sbagliata a scrivere. Io e Andrea siamo in buonissimi ... Leggi su biccy (Di venerdì 29 gennaio 2021)Deogni tanto chiacchiera con le sue temutissime ‘Bimbe’ e risponde volentieri alle loro domande. Ieri sera l’influencer (che reciterà in un film di Fabio Volo) hato in cheè con Andreaed ha anche smentito i rumor chevano di nuovi tradimenti subiti nella sua storia 2.0 con Andrea. “No, non avevo già iniziato a sentire Carlo mentre ero in vacanza con. Ironizzo su tante cose, ma questo no. Comunque quando sono fidanzata e innamorata io amo solo il mio fidanzato. Posso fare apprezzamenti. Se vedo un bel ragazzo lo dico, ma finisce lì. Sono una persona molto seria e certe cose non le faccio. Oddio ho detto questa cosa? Allora mi sono sbagliata a scrivere. Io e Andrea siamo in buonissimi ...

