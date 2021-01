GF Vip 5 | Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi | «Hai un po’ di mania di persecuzione Fai la vittima»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 29 gennaio 2021)(Us Endemol Shine) Vecchie ruggini e nuove incomprensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti di un acceso confronto sono stati, ieri, Dayane eda un lato edall’altro, (ancora) colpevole di non aver salvato il gieffino lunedì (episodio che ha generato malumori). Lasi sente sotto attacco e lo fa presente in primo luogo a Dayane, secondo lei allontanatasi per avere qualcuno da nominare la prossima puntata. Dayane non ci sta: “Ti spiego una cosa: io ho già le idee molto chiare, non ho bisogno di preparare il terreno, perché questa è strategia. Non ho bisogno di queste cose (…) Se volessi nominarti ti avrei già nominato un milione di volte (…) Sei preoccupata di andare in nomination, quella è la tua preoccupazione! (…) Sulla scelta di ...