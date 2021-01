Due ostacoli per il Conte ter Richieste di Iv e scissione M5S (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alle ore 19 il Presidente Sergio Mattarella si presenta davanti alle telecamere dopo 32 ore di consultazioni al Quirinale e, con tono quasi solenne, spiega che bisogna "dare vita presto a un governo con un adeguato sostegno parlamentare" perché "l'Italia è in emergenza e servono immediate misure". Il Capo dello Stato ha verificato che esiste la possibilità di ricostuire la precedente... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alle ore 19 il Presidente Sergio Mattarella si presenta davanti alle telecamere dopo 32 ore di consultazioni al Quirinale e, con tono quasi solenne, spiega che bisogna "dare vita presto a un governo con un adeguato sostegno parlamentare" perché "l'Italia è in emergenza e servono immediate misure". Il Capo dello Stato ha verificato che esiste la possibilità di ricostuire la precedente... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Due ostacoli per il Conte ter Richieste di Iv e scissione M5S