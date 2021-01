Covid-19, due alunni positivi ad Apice: sospese le attività didattiche (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiApice (Bn) – “Sospensione delle attività didattiche in presenza di tutta la scuola dell’infanzia e delle terze classi (A, B, C) della scuola primaria dal 1 Febbraio al 5 Febbraio 2021“. Con questa ordinanza, la n°10 del 29 gennaio 2021 il sindaco di Apice, Angelo Pepe, sospende le attività didattiche in presenza all’Istituto Comprensivo Statale “E. Falcetti“. Come si legge nell’ordinanza la sospensione è prevista per tutta la scuola dell’infanzia e delle sole terze classi della primaria. Nell’ordinanza firmata dal primo cittadino si legge: “Necessario, nell’ambito del principio di massima precauzione per la salute pubblica, adottare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, autonomo provvedimento sindacale; di pianificare uno screening, con test antigenici ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Sospensione dellein presenza di tutta la scuola dell’infanzia e delle terze classi (A, B, C) della scuola primaria dal 1 Febbraio al 5 Febbraio 2021“. Con questa ordinanza, la n°10 del 29 gennaio 2021 il sindaco di, Angelo Pepe, sospende lein presenza all’Istituto Comprensivo Statale “E. Falcetti“. Come si legge nell’ordinanza la sospensione è prevista per tutta la scuola dell’infanzia e delle sole terze classi della primaria. Nell’ordinanza firmata dal primo cittadino si legge: “Necessario, nell’ambito del principio di massima precauzione per la salute pubblica, adottare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, autonomo provvedimento sindacale; di pianificare uno screening, con test antigenici ...

