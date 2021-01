Cosa ha detto Matteo Renzi al principe saudita Mohammed bin Salman (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un frame del video tratto dall’intervento dell’ex premierMentre in Italia si apriva ufficialmente la crisi di governo, il leader di Italia viva Matteo Renzi era a Riad, in Arabia saudita, per intervenire all’evento Future Investment Initiative, un congresso organizzato dal principale fondo di investimento controllato dalla famiglia reale saudita, di cui è membro del consiglio dei garanti (e da cui riceve 80mila euro l’anno come compensazione economica). “È un grande piacere, un onore, essere qui con il grande principe Bin Salman”, ha detto l’ex premier in apertura del suo intervento, in cui ha parlato principalmente di quello che ha definito un “nuovo Rinascimento” in atto nel paese arabo, e in cui ha inserito alcune domande al principe su quanto stia ... Leggi su wired (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un frame del video tratto dall’intervento dell’ex premierMentre in Italia si apriva ufficialmente la crisi di governo, il leader di Italia vivaera a Riad, in Arabia, per intervenire all’evento Future Investment Initiative, un congresso organizzato dal principale fondo di investimento controllato dalla famiglia reale, di cui è membro del consiglio dei garanti (e da cui riceve 80mila euro l’anno come compensazione economica). “È un grande piacere, un onore, essere qui con il grandeBin”, hal’ex premier in apertura del suo intervento, in cui ha parlato principalmente di quello che ha definito un “nuovo Rinascimento” in atto nel paese arabo, e in cui ha inserito alcune domande alsu quanto stia ...

