Conte | “Il Benevento sta facendo bene | ora i punti pesano di più”

Tempo di lettura: 3 minutiDomani sera al Meazza l'Inter ospiterà il Benevento nel match del primo turno del girone di ritorno. Antonio Conte (che non sarà in panchina) ha presentato la sfida in conferenza stampa toccando i vari temi della vigilia e parlando della condizione dei suoi, reduci dal derby di coppa Italia vinto contro il Milan. Cambiamenti – "Sicuramente il Benevento sta facendo molto bene, sono Contento per Inzaghi che dopo la bella promozione dello scorso anno si sta confermando in serie A. Inizia il girone di ritorno e i punti d'ora in avanti peseranno di più per tutti. Sia per chi gioca per lo scudetto che per chi si deve salvare, dunque nella seconda parte di campionato crescerà l'attenzione da parte di ogni ...

