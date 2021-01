Carcere minorile di Airola, Fp Cgil e dirigenza a confronto sulle problematiche del personale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScrive la Segreteria Reg.le e Prov.le Fp Cgil BN con una nota a firma Scocca – Franzè: “La Scrivente segreteria informa che nella giornata di ieri, 27.01.2021, la nostra delegazione sindacale, composta dal Coordinatore Regionale Orlando Scocca, e dal Coordinatore Aziendale Cicala Gennaro; è stata accolta nuovamente, dalla direzione della struttura penale minorile di Airola, nelle persone del Dirigente del CGM Dott.Centomani, dalla Direttrice dell’istituto dott.ssa Danti, e dal Comandante di Reparto Dott.ssa Errico. Il motivo della visita in istituto era quello di sottoporre alcune questioni attinenti esigenze del personale nonché’ l’ organizzazione del lavoro. Rispetto dei turni di lavoro e della loro ciclicità (mattina pomeriggio sera), che spesso viene stravolta per presunte esigenze di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScrive la Segreteria Reg.le e Prov.le FpBN con una nota a firma Scocca – Franzè: “La Scrivente segreteria informa che nella giornata di ieri, 27.01.2021, la nostra delegazione sindacale, composta dal Coordinatore Regionale Orlando Scocca, e dal Coordinatore Aziendale Cicala Gennaro; è stata accolta nuovamente, dalla direzione della struttura penaledi, nelle persone del Dirigente del CGM Dott.Centomani, dalla Direttrice dell’istituto dott.ssa Danti, e dal Comandante di Reparto Dott.ssa Errico. Il motivo della visita in istituto era quello di sottoporre alcune questioni attinenti esigenze delnonché’ l’ organizzazione del lavoro. Rispetto dei turni di lavoro e della loro ciclicità (mattina pomeriggio sera), che spesso viene stravolta per presunte esigenze di ...

