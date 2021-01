Borse 29 gennaio, mercati deboli. In calo lo spread (Di sabato 30 gennaio 2021) Borse 29 gennaio, mercati deboli: Piazza Affari in rosso. spread in calo nonostante la crisi di governo. MILANO – Borse 29 gennaio, chiusura in settimana in rosso per i mercati. Non è stato un mese semplice per gli indici. L’approvazione dei vaccini tra dicembre e i primi giorni del nuovo anno avevano portato i listini in rialzo, ma i ritardi, la crisi di governo in Italia e le nuove restrizioni per contrastare la pandemia. Anche in questa ultima seduta della settimana i mercati hanno faticato, soprattutto nel Vecchio Continente. Chiusura in rosso per tutti gli indici. La speranza è quella di ripartire nel migliore dei modi a febbraio, ma le incertezze restano e difficilmente si riuscirà a cambiare passo in modo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021)29: Piazza Affari in rosso.innonostante la crisi di governo. MILANO –29, chiusura in settimana in rosso per i. Non è stato un mese semplice per gli indici. L’approvazione dei vaccini tra dicembre e i primi giorni del nuovo anno avevano portato i listini in rialzo, ma i ritardi, la crisi di governo in Italia e le nuove restrizioni per contrastare la pandemia. Anche in questa ultima seduta della settimana ihanno faticato, soprattutto nel Vecchio Continente. Chiusura in rosso per tutti gli indici. La speranza è quella di ripartire nel migliore dei modi a febbraio, ma le incertezze restano e difficilmente si riuscirà a cambiare passo in modo ...

MarySpes : RT @gzibordi: questi 4 grossi fondi hedge sono in perdita da inizio gennaio dal 9 al 30% nonostante le borse siano sui massimi perdite di… - BSanturbano : RT @gzibordi: questi 4 grossi fondi hedge sono in perdita da inizio gennaio dal 9 al 30% nonostante le borse siano sui massimi perdite di… - perplimimi : Tutto gennaio ho avuto la febbre dei gioielli, adesso gennaio sta per finire e il mio corpo dev'essersene accorto p… - MarcoScanavacca : RT @gzibordi: questi 4 grossi fondi hedge sono in perdita da inizio gennaio dal 9 al 30% nonostante le borse siano sui massimi perdite di… - gzibordi : questi 4 grossi fondi hedge sono in perdita da inizio gennaio dal 9 al 30% nonostante le borse siano sui massimi… -