Alessandra de Angelis | ex Temptation Island | positiva al Covid | è incinta di 8 mesi | lacrime su Ig

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo che era sparita per qualche ora sui social, ieri sera inlo ha fatto sapere ai suoi follower:deal. L’influencer, ex, con delle storie Instagram ha detto di essere risultatadealLa giovane, seguita sui social da ben 631mila L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

JessMood_ : Dire che ho pianto mentre guardavo le ig stories di Alessandra De Angelis è riduttivo - giornalemetro : Alessandra de Angelis, la scrittrice in erba, presenta il suo secondo libro “Un po’… miei un po’ vostri” | Giornale… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Angelis

Teleclubitalia

CASALUCE – (Lidia e Christian de Angelis) Addio alla giovane Alessandra 43enne madre. Ieri una terribile notizia ha sconvolto la comunità, si è spenta Alessandra Vitale 43 anni madre di due figlie. La ...In vista delle elezioni comunali, un intellettuale collettivo, chiamato a raccolta da Piero Bevilacqua ed Enzo Scandurra, delinea in un «libricino» un nuovo «paradigma urbano». Roma: un progetto per l ...