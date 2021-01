Un posto al sole, torna Nunzio: ad interpretarlo sarà Vladimir Randazzo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo il rientro di Chiara, interpretata da Alessandra Masi, in UPAS sta per tornare un altro personaggio che in passato ha avuto un forte legame con la ragazza. Stiamo parlando di Nunzio Cammarota, il figlio adottivo di Franco. Da quando la difficile storia d’amore tra Nunzio e Chiara è giunta al capolinea, Nunzio è uscito di scena e non lo abbiamo più visto. Nella puntata di venerdì 29 gennaio, Franco apprenderà che la possibilità della partenza di Angela per Venezia sarà sempre più concreta, ma nello stesso tempo riceverà una bella e inaspettata sorpresa: Nunzio, interpretato da Vladimir Randazzo, tornerà a Napoli! Il ritorno di Nunzio non sarà visto di buon occhio da Angela, la quale nutre forti dubbi sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo il rientro di Chiara, interpretata da Alessandra Masi, in UPAS sta perre un altro personaggio che in passato ha avuto un forte legame con la ragazza. Stiamo parlando diCammarota, il figlio adottivo di Franco. Da quando la difficile storia d’amore trae Chiara è giunta al capolinea,è uscito di scena e non lo abbiamo più visto. Nella puntata di venerdì 29 gennaio, Franco apprenderà che la possibilità della partenza di Angela per Veneziasempre più concreta, ma nello stesso tempo riceverà una bella e inaspettata sorpresa:, interpretato da, tornerà a Napoli! Il ritorno dinonvisto di buon occhio da Angela, la quale nutre forti dubbi sul ...

