Spezia, Italiano: "Approccio sbagliato, ma se fossimo sempre quelli della ripresa…"

Lo Spezia conclude la sua avventura in Coppa Italia ai quarti di finale. Si tratta del miglior risultato in questa competizione per il club ligure, che si arrende al cospetto del Napoli. Gli azzurri si impongono per 4-2.

LE PAROLE DI Italiano

Il tecnico Vincenzo Italiano analizza la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Rai Sport: "Non siamo mai riusciti a palleggiare, a essere aggressivi e questi campioni ti castigano. Speriamo che dopo questa sconfitta ci si possa ritrovare maggiormente agguerriti. Meno male che il nostro secondo tempo è stato migliore e almeno abbiamo perso con dignità. Perdere non piace a nessuno. Oggi ci siamo complicati la vita nel primo tempo, ma era troppo tardi. Abbiamo onorato la competizione e di questo siamo soddisfatti. Salvezza? Sicuramente il girone d'andata è stato buono. La salvezza dipende da ...

