Sondaggi, il 45% degli intervistati a favore di un Conte Ter. Fiducia nei leader in calo: il premier resta primo, crolla Renzi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nei giorni della crisi di governo, mentre la pandemia continua a stravolgere vite, si assiste a un calo generalizzato della Fiducia nei leader politici da parte dei cittadini. L'Osservatorio politico nazionale realizzato da Ixè segnala però che il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, resta il più gradito con 52 punti, seguito dal governatore del Veneto Luca Zaia (46) che però non è coinvolto nelle vicende romane. crolla invece Matteo Renzi, fanalino di coda con 10 punti (3 in meno rispetto a novembre scorso). La Fiducia in Conte si riflette anche sul governo, che conserva ancora 53 punti. Tradotto nelle preferenze degli intervistati, il 45% è a favore di un

