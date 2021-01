Si alternano cieli grigi e schiarite

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Ivan Malaspina ci porta alla scoperta del tempo che farà a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE La rimonta di un campo anticiclonico sull’Europa sud/occidentale protegge solo parzialmente la nostra regione dai sistemi nuvolosi che scorrono a nord delle Alpi. Anche oggi infatti assisteremo al passaggio di un po’ di nuvole su gran parte della Lombardia, accompagnate da precipitazioni sull’arco alpino. Un ulteriore indebolimento dell’alta pressione permetterà il passaggio di altre perturbazioni nei prossimi giorni, associate in questo caso alla possibilità di qualche debole precipitazione anche in pianura, specie nella giornata di sabato. Per il resto della settimana le temperature non subiranno grosse variazioni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa. Giovedì 28 gennaio 2021 Tempo Previsto: al primo ...