Sanremo coi figuranti? Il sovrintendente della Scala | regole uguali per tutti

Milano, 28 gennaio 2021 - "Credo che gli artisti, operatori e tutti i lavoratori dello spettacolo abbiano apprezzato le parole del ministro Dario Franceschini sulla necessità di interpretare senza ...

Con un tweet il ministro dimissionario Franceschini ha fatto sapere che non vuole il pubblico al Festival di Sanremo, neanche i figuranti pagati. Per la tv di Stato dare il buon esempio è necessario, ...

Il dibattito sul pubblico in sala all'Ariston arriva anche a Milano: "Pecorso comune per musica cinema e teatri". Stefano Massini: inaccettabile un trattamento diverso ...

