Norme anti covid: quasi tutta l’Italia passa in zona gialla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da domenica cambiano nuovamente i colori Domenica di cambio colore. Il sistema della suddivisione dell’Italia in zone gialle, arancioni e rosse continua e come di consueto dopo 2 settimane si riesaminano i parametri e si cambiano, eventualmente i colori. Secondo quanto sostiene “Repubblica” quasi tutto il paese potrebbe ritrovarsi in zona gialla con 16 regioni e diverse province con l’area del colore della pericolosità più bassa (esclusa la fantomatica zona bianca). Tutte le altre regioni rimarebbero in arancione. Secondo gli ultimi dati c’è stato una diminuzione dei casi del 18%. Caso diverso quello della Regione Lombardia, secondo Repubblica potrebbe passare in zona gialla mentre secondo Corriere rimarrebbe in zona arancione dove è ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da domenica cambiano nuovamente i colori Domenica di cambio colore. Il sistema della suddivisione delin zone gialle, arancioni e rosse continua e come di consueto dopo 2 settimane si riesaminano i parametri e si cambiano, eventualmente i colori. Secondo quanto sostiene “Repubblica”tutto il paese potrebbe ritrovarsi incon 16 regioni e diverse province con l’area del colore della pericolosità più bassa (esclusa la fantomaticabianca). Tutte le altre regioni rimarebbero in arancione. Secondo gli ultimi dati c’è stato una diminuzione dei casi del 18%. Caso diverso quello della Regione Lombardia, secondo Repubblica potrebbere inmentre secondo Corriere rimarrebbe inarancione dove è ...

361_magazine : #Italia: cambio di #colore per le regioni #COVID19 - Fb0112358132134 : @capuanogio Per fare pace ronaldo li ha invitati a courma (in barba alle norme anti covid) a bestemmiare insieme a buffon - Fb0112358132134 : @capuanogio Per fare pace ronaldo li ha invitati a courma (in barba alle norme anti covid) a bestemmiare insieme a buffon - Fb0112358132134 : @Ruttosporc Penaldo se ne va a courma in barba alle norme anti covid... ma che vuoi che sia? Per i mancati tamponi… - TommyBrain : Sputnik:Svizzera annuncia nuove sanzioni per chi infrange le norme anti-contagio -

Ultime Notizie dalla rete : Norme anti A Novi nel 2020 elevate 70 violazioni alle norme anti-Covid Radiogold Norme anti covid: quasi tutta l’Italia passa in zona gialla

Domenica di cambio colore. Il sistema della suddivisione dell'Italia in zone gialle, arancioni e rosse continua e come di consueto dopo 2 settimane ...

Cristiano Ronaldo e Georgina a Courmayeur? Violata la zona arancione - Sportmediaset

Cristiano Ronaldo non è stato convocato da Pirlo per la partita di Coppa Italia contro la Spal e ne ha approfittato per passare una notte fuori casa con la fidanzata Georgina Rodriguez per festeggiare ...

Domenica di cambio colore. Il sistema della suddivisione dell'Italia in zone gialle, arancioni e rosse continua e come di consueto dopo 2 settimane ...Cristiano Ronaldo non è stato convocato da Pirlo per la partita di Coppa Italia contro la Spal e ne ha approfittato per passare una notte fuori casa con la fidanzata Georgina Rodriguez per festeggiare ...