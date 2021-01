Niang Genoa, chiusura imminente: i dettagli dell’operazione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Genoa potrebbe ritrovare presto M’Baye Niang: l’attaccante senegalese è ad un passo dal ritorno in Serie A. I dettagli Il Genoa sembrerebbe ormai vicino a riabbracciare M’Baye Niang. Il centravanti senegalese, classe 1994, potrebbe arrivare già sabato rimettendosi addosso la maglia rossoblu del Grifone. Come riportato da Sky Sport, la trattativa con il Rennes sarebbe a buon punto: accordo per un prestito fino alla fine della stagione con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Niang dunque libera Scamacca, che tornerebbe al Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilpotrebbe ritrovare presto M’Baye: l’attaccante senegalese è ad un passo dal ritorno in Serie A. IIlsembrerebbe ormai vicino a riabbracciare M’Baye. Il centravanti senegalese, classe 1994, potrebbe arrivare già sabato rimettendosi addosso la maglia rossoblu del Grifone. Come riportato da Sky Sport, la trattativa con il Rennes sarebbe a buon punto: accordo per un prestito fino alla fine della stagione con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.dunque libera Scamacca, che tornerebbe al Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com

