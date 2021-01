Napoli-Spezia 4-2 | azzurri in semifinale

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilè l'ultima semifinalista di Coppa Italia. Al "Maradona" glihanno travolto 4-2 lo, vendicando la clamorosa sconfitta in campionato del 6 gennaio. Turnover ragionato da entrambe le parti. Gattuso non rischia Mertens e Osimhen e dà riposo a Petagna. Ci sono Insigne, Lozano e Zielinski. Italiano rinuncia a Nzola, Pobega e Farias, attacco a tre con Verde, Galabinov e Gyasi. L'equilibrio si spezza già al 5': su azione da corner Zielinski calibra il pallonetto dal limite e centra la traversa, Hysaj è veloce sul rimpallo e serve in mezzo Koulibaly che appoggia in rete con un pregevole tacco. Krapikas (vice Provedel) alza in corner il destro di Mario Rui, ma non può far niente su Lozano (20') lanciato nello spazio da Demme e ignorato dalla difesa ospite. Italiano prova a scuotere i suoi, ma lo...