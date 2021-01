Motorsport in lutto - Addio ad Adrian Campos (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il mondo del Motorsport è in lutto per la prematura scomparsa di Adrian Campos, ex pilota di Formula 1 e fondatore dell'omonimo team. Adrian ha dato molto al mondo dei motori spagnolo, contribuendo a sostenere piloti come Marc Gené, Carlos Sainz e Fernando Alonso. Una vita dedicata alle corse. Campos ha corso in F.1 con la Minardi nel 1987 e nel 1988, prima di dare vita alla Campos Racing, diventata un punto di riferimento per molti giovani nella Formula 3 e nella GP2. Tra le sue esperienze da team manager, anche quella della Hispania Racing Team in Formula 1 dal 2010 e 2012, pur senza fortuna. Fernando Alonso è il pilota che più gli ha dato soddisfazione. Lo ha accompagnato fino in Formula 1, restando sempre lontano dai riflettori, per poi mettersi da ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il mondo delè inper la prematura scomparsa di, ex pilota di Formula 1 e fondatore dell'omonimo team.ha dato molto al mondo dei motori spagnolo, contribuendo a sostenere piloti come Marc Gené, Carlos Sainz e Fernando Alonso. Una vita dedicata alle corse.ha corso in F.1 con la Minardi nel 1987 e nel 1988, prima di dare vita allaRacing, diventata un punto di riferimento per molti giovani nella Formula 3 e nella GP2. Tra le sue esperienze da team manager, anche quella della Hispania Racing Team in Formula 1 dal 2010 e 2012, pur senza fortuna. Fernando Alonso è il pilota che più gli ha dato soddisfazione. Lo ha accompagnato fino in Formula 1, restando sempre lontano dai riflettori, per poi mettersi da ...

