L’uomo in più… È bastato l’uomo in più… (Di venerdì 29 gennaio 2021) Antonio Pisapia: “Non perdo, perché i miei giocatori corrono più dei tuoi. Fanno le ripetute. Per correre 90 minuti ad un certo ritmo bisogna allenare il cuore prima dei muscoli, sono i principi dell’aerobica.” Il Molosso: “E a centravanti chi gioca, Jane Fonda?” Antonio Pisapia: “Albè, tu giochi ancora catenaccio e contropiede! Pressing alto, corti, equilibrati. Nel primo tempo ha giocato il Napoli con il 4-3.3, nel secondo Gattuso… Lo Spezia ha portato in gita al Maradona la panchina, noi abbiamo messo nel finale un difensore per un attaccante per difendere il quattro a due. Non so voi ma ho creduto di sognare. Speriamo che Mattarella abbia lo stesso coraggio di Mario Rui… Un destro a giro da fermo quasi all’incrocio. Ho visto anche cose impossibili ma questa sarebbe stata leggenda A tutti quelli che ironicamente in giro chiedevano che ruolo avesse Elmas. Lo avete visto stasera. A ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Antonio Pisapia: “Non perdo, perché i miei giocatori corrono più dei tuoi. Fanno le ripetute. Per correre 90 minuti ad un certo ritmo bisogna allenare il cuore prima dei muscoli, sono i principi dell’aerobica.” Il Molosso: “E a centravanti chi gioca, Jane Fonda?” Antonio Pisapia: “Albè, tu giochi ancora catenaccio e contropiede! Pressing alto, corti, equilibrati. Nel primo tempo ha giocato il Napoli con il 4-3.3, nel secondo Gattuso… Lo Spezia ha portato in gita al Maradona la panchina, noi abbiamo messo nel finale un difensore per un attaccante per difendere il quattro a due. Non so voi ma ho creduto di sognare. Speriamo che Mattarella abbia lo stesso coraggio di Mario Rui… Un destro a giro da fermo quasi all’incrocio. Ho visto anche cose impossibili ma questa sarebbe stata leggenda A tutti quelli che ironicamente in giro chiedevano che ruolo avesse Elmas. Lo avete visto stasera. A ...

nzingaretti : Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli del campo di Auschwitz, dove furono uccise milioni di persone innoce… - SkyArte : #AndreaPalladio è l’uomo che 500 anni fa cambiò per sempre l'architettura, lasciando un enorme numero di opere real… - PierpaoloGroup : RT @nom3utent3: 'Faccio l'uomo più di te' Solo perché consola Pierpaolo ..... CHE IGNORANTE MAMMA MIA CHE VERGOGNA - napolista : L’uomo in più… È bastato l’uomo in più… Speriamo che #Mattarella abbia lo stesso coraggio di Mario Rui…Il Subcoman… - vf_designstudio : RT @Camille_Jeann: L' affermazione più profonda che sia mai stata pronunciata a proposito di Auschwitz non fu affatto un'affermazione, ma u… -