Incendio in un condominio nella notte, feriti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un Incendio è scoppiato nella notte, intorno all'una e trenta, in un condominio di quattro piani in via Boni a Prato . I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e l'autoscala, per un ... Leggi su lanazione (Di giovedì 28 gennaio 2021) Unè scoppiato, intorno all'una e trenta, in undi quattro piani in via Boni a Prato . I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e l'autoscala, per un ...

qn_lanazione : Incendio in un condominio nella notte, feriti #Prato @emergenzavvf - fenomenogabry : Tragedia in un condominio: appartamento va a fuoco. Un morto - qn_lanazione : Tragedia in un condominio: appartamento va a fuoco. Un morto #firenze - NDilonardo : Immaginate: c'è stato un incendio, il condominio cada a pezzi, arrivano i pompieri ma uno degli inquilini unilatera… - sassuolo2000 : Incendio del tetto di un condominio a Tabina di Formigine - -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio condominio Incendio in un condominio nella notte, feriti La Nazione Incendio in un condominio nella notte, feriti

Prato, 28 gennaio 2021 - Un incendio è scoppiato nella notte, intorno all'una e trenta, in un condominio di quattro piani in via Boni a Prato. I vigili del fuoco sono intervenuti ...

Fiamme in un appartamento, una persona resta ustionata

L'incendio è scoppiato la scorsa notte in una palazzina a quattro piani di via Boni, che è stata evacuata. Ci sarebbe anche un intossicato. Sul posto vigili del fuoco, tre ambulanze e le forze dell'or ...

Prato, 28 gennaio 2021 - Un incendio è scoppiato nella notte, intorno all'una e trenta, in un condominio di quattro piani in via Boni a Prato. I vigili del fuoco sono intervenuti ...L'incendio è scoppiato la scorsa notte in una palazzina a quattro piani di via Boni, che è stata evacuata. Ci sarebbe anche un intossicato. Sul posto vigili del fuoco, tre ambulanze e le forze dell'or ...