Il corpo carbonizzato di un uomo all’interno del garage esploso

Leggi su chenews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La tragedia ha sconvolto la comunità circostante, non si è ancora compreso come possa essere successo. Incidente o suicidio. Viglili del fuoco in azione (Facebook)L’incredibile tragedia arriva dal comune veneto di Spinea. Una esplosione nel cuore della notte che ha sconvolto la comunità circostante. Si è trattato di un, distaccato da un’abitazione. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e dei soccorsi. I vigili del fuoco di Mestre, hanno provveduto a sedare in poco tempo le fiamme, ma la scoperta fattadello stessoha sconvolto tutti i presenti. Ildi un, di 45 anni,, ritrovatodel. Le generalità ...