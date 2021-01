Il cda designa Orcel come nuova guida La fiducia degli analisti

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Consiglio di amministrazione di UniCredit "ha identificato all'unanimità Andrea, 57 anni,prossimo amministratore delegato, in sostituzione dell'uscente Jean Pierre Mustier". La banca, ...

dal1472al : UniCredit, cda designa oggi Orcel nuovo Ceo, incertezza su Mps | - InvestingItalia : UniCredit, cda designa oggi Orcel nuovo Ceo, incertezza su Mps - -

Ultime Notizie dalla rete : cda designa

Quotidiano.net

Il Consiglio di amministrazione di UniCredit "ha identificato all’unanimità Andrea Orcel (foto), 57 anni, come prossimo amministratore delegato, in sostituzione dell’uscente Jean Pierre Mustier". La b ...LA STAFFETTAMILANO «Sono contento della fiducia che mi avete dato, sono pronto a lavorare insieme a voi per la crescita e il rilancio di Unicredit». Sono le parole di Andrea Orcel durante ...