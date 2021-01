Il Castello di Sermoneta | una macchina del tempo fra realtà e leggenda

Leggi su funweek

(Di giovedì 28 gennaio 2021) E’ dall’inizio del duecento che ildisi erge, imponente e placido, sulla pianura pontina: non si stenta a credere che sia nato come fortezza militare perchè ancora oggi la prima impressione che regala è di imponenza e di marzialità. La cittadina diha una storia antichissima, che si intreccia a doppio filo con quella della famiglia Caetani, una stirpe di duchi e principi che acquistarono il, nel 1297, direttamente da coloro che lo costruirono, gli Annibaldi. C’è da dire cheera già lì al suo posto ai tempi di Virgilio, quando si chiamava Sulmo ed era abitata dai Volsci: fu un comune libero per secoli, fino all’arrivo dei Caetani che la sottomisero con la forza. Oggiè una piccola gemma arroccata sulle prime pendici dei ...