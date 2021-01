Il Belgio invia gli investigatori all' impianto di vaccini AstraZeneca

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilha avviato un’indagine sul sito di produzione del vaccino contro il coronavirus divicino a Bruxelles su richiesta della Commissione europea, in un’escalation della controversia sulla carenza di dosi all’interno dell’UE. Lo riporta il britannico The Guardian. Una prima visita dei funzionari dell’agenzia federale belga per i medicinali è stata completata mercoledì nel sito di Seneffe, Hainaut, ha detto il ministero della salute in. Dall’sono stati prelevati campioni e registri e nei prossimi giorni è prevista un’ulteriore ispezione della struttura. L’indagine è stata richiesta dal ramo esecutivo dell’UE a causa dei dubbi sulla spiegazione didi una prevista carenza nelle consegne diall’UE. Leggi anche... ...