Idro Smart Meter: i nuovi contatori intelligenti per l’acqua (Di giovedì 28 gennaio 2021) ENEA brevetta Idro Smart Meter: sono i nuovi contatori intelligenti per monitorare i consumi idrici in casa Fornire al consumatore informazioni dettagliate sui propri consumi idrici in casa per individuare eventuali malfunzionamenti e consentire un possibile risparmio. È questo l’obiettivo di Idro Smart Meter, il nuovo contatore intelligente brevettato da ENEA per integrare in una… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) ENEA brevetta: sono iper monitorare i consumi idrici in casa Fornire al consumatore informazioni dettagliate sui propri consumi idrici in casa per individuare eventuali malfunzionamenti e consentire un possibile risparmio. È questo l’obiettivo di, il nuovo contatore intelligente brevettato da ENEA per integrare in una… L'articolo Corriere Nazionale.

EneaTrisaia : RT @ENEAOfficial: ENEA ha brevettato il nuovo contatore intelligente Idro Smart Meter, per monitorare i consumi d'acqua in casa. https://t… - rkeyserling : Idro Smart Meter, in arrivo il contatore per monitorare i consumi idrici in casa - biondiflavio : RT @HelpConsumatori: Idro Smart Meter, in arrivo il contatore per monitorare i consumi idrici in casa #acqua - HelpConsumatori : Idro Smart Meter, in arrivo il contatore per monitorare i consumi idrici in casa #acqua - AiseStampa : Monitorare i consumi d'acqua in casa: ENEA brevetta nuovo contatore intelligente Idro Smart Meter -