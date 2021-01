Ibrahimovic-Lukaku: perché è una brutta figura di tutti (Di giovedì 28 gennaio 2021) La rissa sfiorata in campo tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, che sta facendo il giro del mondo restituendo un'immagine pessima del calcio italiano, al netto delle questioni di giustizia sportiva rappresenta una somma di occasioni mancate da parte dei tanti protagonisti della vicenda. Può essere che la Procura della Federcalcio decida di vederci chiaro, chiedendo alla Rai tutte le immagini e gli audio a disposizione, ma il fatto che a distanza di due giorni dal fattaccio non sia arrivata nessuna presa di posizione che condanni l'episodio la dice lunga sulla sensibilità che attraversa il pallone nostrano. E' stata un'occasione persa quella di Valeri, arbitro a San Siro: si è limitato ad ammonire due giocatori che si insultavano, minacciavano, promettevano di darsele e, solo per l'intervento di altri, non sono passati dalle parole ai fatti ... Leggi su panorama (Di giovedì 28 gennaio 2021) La rissa sfiorata in campo tra Zlatane Romelu, che sta facendo il giro del mondo restituendo un'immagine pessima del calcio italiano, al netto delle questioni di giustizia sportiva rappresenta una somma di occasioni mancate da parte dei tanti protagonisti della vicenda. Può essere che la Procura della Federcalcio decida di vederci chiaro, chiedendo alla Rai tutte le immagini e gli audio a disposizione, ma il fatto che a distanza di due giorni dal fattaccio non sia arrivata nessuna presa di posizione che condanni l'episodio la dice lunga sulla sensibilità che attraversa il pallone nostrano. E' stata un'occasione persa quella di Valeri, arbitro a San Siro: si è limitato ad ammonire due giocatori che si insultavano, minacciavano, promettevano di darsele e, solo per l'intervento di altri, non sono passati dalle parole ai fatti ...

