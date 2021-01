GF Vip, serata infernale per Giulia Salemi. Lacrime e disperazione, poi il massacro di Dayane Mello (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non se la sta passando bene Giulia Salemi, che al ‘Grande Fratello Vip’ ha avuto una crisi. Non riesce proprio a reagire positivamente davanti a quello che è successo negli ultimi giorni ed ha dunque vissuto momenti molto tristi. Ormai l’agitazione e l’ansia sono diventate protagoniste e sta provando comunque ad andare avanti. Si è sfogata amaramente con la sua dolce metà Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Una situazione che la sta tormentando e che non la lascia affatto serena. Tutto è stato causato dalle nomination per chi far approdare in finale, infatti siamo ormai a pochi passi dall’atto conclusivo, che si terrà il primo marzo. Ha dovuto fare una scelta difficilissima Giulia Salemi, che ha preferito Pretelli rispetto al suo amico Tommaso Zorzi. L’influencer 25enne non ha assolutamente accettato quella ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non se la sta passando bene, che al ‘Grande Fratello Vip’ ha avuto una crisi. Non riesce proprio a reagire positivamente davanti a quello che è successo negli ultimi giorni ed ha dunque vissuto momenti molto tristi. Ormai l’agitazione e l’ansia sono diventate protagoniste e sta provando comunque ad andare avanti. Si è sfogata amaramente con la sua dolce metà Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Una situazione che la sta tormentando e che non la lascia affatto serena. Tutto è stato causato dalle nomination per chi far approdare in finale, infatti siamo ormai a pochi passi dall’atto conclusivo, che si terrà il primo marzo. Ha dovuto fare una scelta difficilissima, che ha preferito Pretelli rispetto al suo amico Tommaso Zorzi. L’influencer 25enne non ha assolutamente accettato quella ...

oldwildtrash : Il prossimo anno nella nuova edizione in ogni prima serata (dalle 21 circa alle 23) farei fare ai concorrenti dei p… - 0DE2DESTRUCTION : @z0ltarspks escape the fate all'alcatraz, avevo anche il vip pass e le band di supporto erano assolutamente fuori d… - BenniGallaaaaa : RT @Vale06060719: Giulia deve prendersi necessariamente la scena anche nella serata di Tommy continuando a catalizzare L attenzione su se… - Vale06060719 : Giulia deve prendersi necessariamente la scena anche nella serata di Tommy continuando a catalizzare L attenzione… - giovanna30573 : RT @parloavanveraa: A me uno spettacolo del genere, in prima serata su canale 5, con Tommaso che intervista i vip, non farebbe schifo eh ve… -