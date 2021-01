GF Vip, Giulia Salemi, chi è l’ex Abraham Garcia: “La amo ancora” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuova bomba sul GF Vip e una delle concorrenti Giulia Salemi, chi è l’ex Abraham Garcia: “La amo ancora”. (screenshot video)Una bomba potrebbe esplodere nella Casa del Grande Fratello Vip: dopo il possibile ingresso di Walter Zenga domani sera per un confronto col figlio Andrea, anche Giulia Salemi potrebbe ricevere visite. Si è palesato infatti un suo ex, Abraham Garcia, il quale si dice ancora innamorato. —>>> Ti potrebbe interessare anche GF Vip, grave accusa in diretta per Giulia Salemi: ecco cosa è successo La star spagnola a Novella 2000 ha confessato di essere pronto anche a tornare in Italia e a entrare nella casa più famosa d’Italia ... Leggi su ck12 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuova bomba sul GF Vip e una delle concorrenti, chi è: “La amo”. (screenshot video)Una bomba potrebbe esplodere nella Casa del Grande Fratello Vip: dopo il possibile ingresso di Walter Zenga domani sera per un confronto col figlio Andrea, anchepotrebbe ricevere visite. Si è palesato infatti un suo ex,, il quale si diceinnamorato. —>>> Ti potrebbe interessare anche GF Vip, grave accusa in diretta per: ecco cosa è successo La star spagnola a Novella 2000 ha confessato di essere pronto anche a tornare in Italia e a entrare nella casa più famosa d’Italia ...

cantarella3lisa : @tzstanaccount ma i fan tossici ci sono nel nostro fandom come nel vostro... però non venite a chiedere di non spar… - infoitcultura : Dayane Mello critica Giulia Salemi: 'Non mi dà fiducia, non si impegna' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - vogliosolote__ : @moondie_as @chetrashhh ma a me non sembra, gli aerei contro Giulia per confrontare Domenica Vip con lo show di Tom… - teresacapitanio : Grande Fratello Vip, 'cos'ha in mano Giulia Salemi'. Terremoto nella famiglia di Pretelli, la vogliono rovinare? - Frances53417053 : @Mirysun_ Ieri sera gli è stato affidato il late show. A lui soltanto. Domenica vip Giulia se l'è presa e non è sta… -