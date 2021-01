Gemma Galgani | scontro a ‘Uomini e Donne’ | le prove del tradimento

Leggi su viagginews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Una delusissimasarà la protagonista della puntata odierna di. Dito puntato contro Maurizio Guerci. Ancora una volta finisce tutto con una delusione in amore per. La Dama Torinese, volto noto e molto amato die Donne‘, da settimane stava stimolando la curiosità dei suoi fans per quanto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com