FMI avverte | servono “strategie di bilancio credibili”

(Teleborsa) – Il Fondo monetario internazionale invoca "strategie di bilancio credibili sul medio termine, specialmente dove i debiti sono elevati e dove le condizioni di finanziamento sono tirate o a rischio". L'istituzione di Washington ha rivisto al rialzo la previsione sul deficit di bilancio dell'Italia del 2020, al 10,9% del PIL, mentre ha limato la stima sul 2021 al 7,5% del PIL. All'opposto, in un aggiornamento del suo Fiscal Monitor, ha attenuato la previsione sull'aumento del debito-PIL del 2020, al 157,5% ma ha alzato quella sul 2021 al 159,7%. Nello studio, viene ribadito che lo sforzo di bilancio globale contro la pandemia "ha contribuito a salvare vite e a mitigare l'effetto della crisi". Ma che inevitabilmente, assieme alla contrazione economica e di gettito fiscale, ha portato a ...

